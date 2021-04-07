Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные
  • Reuters

В беседе с vesti.ru он заявил, что в весеннем сезоне начнётся новый этап — произойдёт переход через отметку +5 ˚С в сторону повышения.

Благодаря антициклону в субботу и воскресенье в Москве и Центральной России будет солнечно, без осадков. Юго-восточные ветра принесут более тёплые сухие воздушные массы.

Ночные температуры ожидаются в районе 0...+3 ˚С. Днём в субботу прогнозируется +11...+13 ˚С, в воскресенье — до +14...+16 ˚С.

Ранее, как сообщал Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.

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