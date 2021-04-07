Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные
- Reuters
В беседе с vesti.ru он заявил, что в весеннем сезоне начнётся новый этап — произойдёт переход через отметку +5 ˚С в сторону повышения.
Благодаря антициклону в субботу и воскресенье в Москве и Центральной России будет солнечно, без осадков. Юго-восточные ветра принесут более тёплые сухие воздушные массы.
Ночные температуры ожидаются в районе 0...+3 ˚С. Днём в субботу прогнозируется +11...+13 ˚С, в воскресенье — до +14...+16 ˚С.
Ранее, как сообщал Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.