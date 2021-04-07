На Netflix выйдет спродюсированный принцем Гарри сериал

Американская компания Netflix сообщила, что начала работу над документальным сериалом, исполнительным продюсером которого стал британский принц Гарри.

Отмечается, что название сериала — Heart of Invictus, он посвящён спортивным соревнованиям Invictus Games ("Игры непокоренных"), в которых принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

Данные игры учреждены принцем в 2014 году.

Сериал создаётся благотворительным фондом принца Гарри и его жены Меган Маркл.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые они сделали во время интервью CBS.