Началась регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера «Таврида»

Стала доступна регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера «Таврида».

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу.

В новом сезоне запланировано десять заездов с июня по октябрь. Главная тема образовательной программы — креативная экономика с точки зрения развития регионов, появления новых направлений в искусстве и роли молодых творцов.

Первые заезды посвятят современному искусству. Также участники будут обсуждать сайнс-арт, арт-менеджмент и кураторство, классическую музыку и балет, академическое искусство и цифровизацию.

В 2020 году участники форума «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму.