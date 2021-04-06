Началась регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера «Таврида»

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Стала доступна регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера «Таврида».
Началась регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера «Таврида»
  • ©Арт-кластер Таврида

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу.

В новом сезоне запланировано десять заездов с июня по октябрь. Главная тема образовательной программы — креативная экономика с точки зрения развития регионов, появления новых направлений в искусстве и роли молодых творцов.

Первые заезды посвятят современному искусству. Также участники будут обсуждать сайнс-арт, арт-менеджмент и кураторство, классическую музыку и балет, академическое искусство и цифровизацию.

В 2020 году участники форума «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму.

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