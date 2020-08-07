Участники форума «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму

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На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» обсудили создание киностудии на площадке арт-кластера в Крыму.
Участники форума «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму
  • © Михаил Патлис
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Среди участников дестинационной сессии — министр культуры России Ольга Любимова, журналист, советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, представитель общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов» Карен Шахназаров.

В ходе сессии прозвучали мнения о том, как может измениться киноиндустрия в ближайшее время. В числе идей — создание линз с дополненной реальностью, съёмочные павильоны со встроенной в стены техникой, а также дроны, которые через десять лет смогут обеспечивать правильное освещение площадки.

Ранее певица и актриса Лика Рулла в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих задачах на фестивале «Таврида».

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