Участники форума «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Среди участников дестинационной сессии — министр культуры России Ольга Любимова, журналист, советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, представитель общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов» Карен Шахназаров.
В ходе сессии прозвучали мнения о том, как может измениться киноиндустрия в ближайшее время. В числе идей — создание линз с дополненной реальностью, съёмочные павильоны со встроенной в стены техникой, а также дроны, которые через десять лет смогут обеспечивать правильное освещение площадки.
Ранее певица и актриса Лика Рулла в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих задачах на фестивале «Таврида».