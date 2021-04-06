Кончаловский решил снять свой фильм с номинации на премию «Белый слон»

Режиссёр Андрей Кончаловский принял решение снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на кинопремию «Белый слон».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелёгкое для себя решение и прошу снять мой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год», — написал он.

Кончаловский выразил благодарность экспертному совету за высокую оценку его кинокартины и её выдвижение на премию в шести номинациях, но отметил, что не согласен с тем, что номинантом кинопремии в категории «Событие года» стал, по его мнению, проект, который «может рассматриваться как политический акт».

«Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — отметил он.

По его словам, «ошибка экспертного совета» лишила людей в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества.

Ранее сообщалось, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» не номинировали на «Оскар».