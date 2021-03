Вечер без «Товарищей»: фильм Кончаловского не номинировали на «Оскар»

Американская киноакадемия огласила список номинантов на «Оскар»-2021. За статуэтку в номинации «Лучший фильм» будут бороться картины «Отец», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Манк» и другие. Также в числе претендентов на премию — режиссёры Томас Винтерберг и Дэвид Финчер, актёры Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман, актрисы Фрэнсис Макдорманд и Виола Дэвис. Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», ранее вошедший в шорт-лист категории «Лучший фильм на иностранном языке», номинацию на «Оскар» не получил.

В понедельник, 15 марта, Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на главную премию в области кинематографа — «Оскар» — в 24 категориях. Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», ранее выдвинутая от России на соискание премии как лучший фильм на иностранном языке, не вошла в число претендентов на награду.

Лидером по количеству номинаций в этом году стала биографическая драма Дэвида Финчера «Манк» с Гари Олдманом и Амандой Сайфред в главных ролях. В фильме рассказывается история создания культового фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». В центре сюжета — американский журналист, сценарист и продюсер Херман Манкевич, трудившийся над сценарием будущей картины по заказу постановщика.

Лента претендует на «Оскар» в десяти категориях, в том числе в главной — «Лучший фильм». Также «Манк» представлен в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший звук», «Лучший дизайн костюмов», «Лучшая работа оператора», «Лучший грим и причёски» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Наряду с «Манком» за победу в главной номинации поборются фильмы «Минари» Ли Исаака Чана, «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел, в то же время представленные в категории «Лучший режиссёр». В числе других претендентов на главный приз — «Отец» Флориана Зеллера, «Иуда и чёрный мессия» Шаки Кинга, «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина.

Приз за лучшую режиссуру также может достаться датскому режиссёру Томасу Винтербергу, снявшему драмеди «Ещё по одной», ранее получившее четыре награды от Европейской киноакадемии и номинированное на «Золотой глобус».

Картина с Мадсом Миккельсеном в главной роли претендует ещё на одну статуэтку — как лучший фильм на иностранном языке. Конкуренцию проекту составят ленты «Лучшая пора» (Цзен Госян, Гонконг), «Коллектив» (Александр Нанэу, Румыния), «Человек, который продал свою кожу» (Каутер Бен Ханья, Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» (Ясмила Жбанич, Босния и Герцеговина).

Также академики отметили работы сценаристов лент «Иуда и чёрный мессия», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звуки металла» и «Суд над чикагской семёркой». Они номинированы на приз за лучший оригинальный сценарий, а в категорию «Лучший адаптированный сценарий» попали авторы скриптов к картинам «Борат 2», «Отец», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами» и «Белый тигр».

«Оскар» за лучшую мужскую роль может достаться Гари Олдману («Манк»), Ризу Ахмеду («Звук металла»), Энтони Хопкинсу («Отец»), Стивену Яну («Минари») или Чедвику Боузману («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно).

Из исполнительниц главных женских ролей члены американской киноакадемии выделили Виолу Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андру Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»), Ванессу Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

За статуэтку в номинации «Лучшая женская роль второго плана» будут бороться Мария Бакалова («Борат 2»), Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»), Оливия Колман («Отец»), Аманда Сайфред («Манк») и Юн Ё Чжон («Минари»).

На приз в аналогичной мужской категории претендуют Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семёркой»), Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»), Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»), Лесли Одом — младший («Одна ночь в Майами») и Пол Раджи («Звук металла»).

Проекты «Вперёд», «Путешествие на Луну», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Душа» и «Легенда о волках» будут бороться за звание лучшего анимационного полнометражного фильма.

Премии за лучшую музыку могут удостоиться саундтреки к фильмам «Пятеро одной крови», «Минари», «Манк», «Новости со всего света» и «Душа». Также на «Оскар» претендуют песни Fight for You («Иуда и чёрный мессия»), Hear My Voice (Суд над чикагской семёркой), Húsavík («Евровидение: История огненной саги»), Io Si (Seen) («Вся жизнь впереди») и Speak Now («Одна ночь в Майами»).

Торжественная 93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля.