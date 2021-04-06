Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Севастополе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков.
Ветер прогнозируется южный, 15—20 м/с.
Температура воздуха составит +10...+12 °С ночью, +13...+15 °С днём.
Жителей и гостей города призвали придерживаться правил безопасного поведения по время непогоды.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области 6 апреля.