Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Севастополе

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе в среду, 7 апреля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков.

Ветер прогнозируется южный, 15—20 м/с.

Температура воздуха составит +10...+12 °С ночью, +13...+15 °С днём.

Жителей и гостей города призвали придерживаться правил безопасного поведения по время непогоды.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области 6 апреля.

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