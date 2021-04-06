Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Севастополе

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе в среду, 7 апреля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков.

Ветер прогнозируется южный, 15—20 м/с.

Температура воздуха составит +10...+12 °С ночью, +13...+15 °С днём.

Жителей и гостей города призвали придерживаться правил безопасного поведения по время непогоды.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области 6 апреля.