Телеканал «Россия 1» покажет концерт с космодрома Байконур

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На телеканале «Россия 1» и платформе «Смотрим» пройдёт прямая трансляция концерта «Юбилей полёта человека в космос» с космодрома Байконур. Мероприятие стартует 12 апреля в 23:15.
Телеканал «Россия 1» покажет концерт с космодрома Байконур
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Концерт приурочен к 60-й годовщине полёта Юрия Гагарина. В программе — произведения Эдуарда Артемьева и Алексея Рыбникова в новых аранжировках и сочинения молодых композиторов Кирилла Рихтера и Кузьмы Бодрова, посвящённые космической тематике. Мероприятие откроется работой Бодрова, которую исполнят детский хор и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

В концерте примут участие знаменитые актёры, музыканты и артисты балета. В их числе Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Светлана Захарова, Сергей Полунин, Сергей Безруков, Хибла Герзмава и другие деятели культуры.

Ведущими выступят Андрей Малахов и Дарья Златопольская. В рамках трансляции пройдёт прямое включение с борта МКС.

Ранее стало известно, что актёры Данила Козловский и Александр Петров снимутся в сериале для «России 1».

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