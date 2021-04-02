Данила Козловский и Александр Петров снимутся в сериале для «России 1»

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Актёры Данила Козловский и Александр Петров исполнят главные роли в многосерийном фильме «Надвое» режиссёра Валерия Тодоровского.
Данила Козловский и Александр Петров снимутся в сериале для «России 1»
  • © Пресс-служба телеканала «Россия-1»

Проект готовится по заказу телеканала «Россия 1» и онлайн-сервиса more.tv.

«Надвое» — это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолётное знакомство полностью меняет их жизни», — сообщили в пресс-службе «России 1».

Главные женские роли в ленте достались Ирине Старшенбаум и Елизавете Базыкиной. Продюсерами проекта наряду с Тодоровским стали Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.

Съёмки будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге.

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