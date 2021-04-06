Синоптики прогнозируют потепление в Оренбургской области

В Оренбургской области стоит пасмурная и ветреная погода, но вскоре в регионе наступит потепление.

Об этом пишет RIA56.

С четверга, 8 апреля, облачность и осадки уйдут. Южные воздушные массы поспособствуют росту максимальных температур. Ночью 8 апреля синоптики прогнозируют небольшие осадки в восточных районах. Ветер южный, 2—7 м/с, на западе порывы будут достигать 8—13 м/с. Температура воздуха -4...+1 °C. Днём осадков не ожидается. Ветер южный, 4—9 м/с, с порывами до 16 м/с. Воздух прогреется до +9 °C, в южных районах — до +15 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.