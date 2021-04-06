Главный синоптик Петербурга прокомментировал погоду в городе

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе.
Главный синоптик Петербурга прокомментировал погоду в городе
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он заявил, что выпавшие минувшей ночью 5 мм осадков не слишком далеки от нормы.

Как отметил Колесов, прошёл атмосферный фронт.

«Ничего серьёзного в этом нет. Вы понимаете, что 5 мм осадков — это ни о чём. Холодная воздушная масса, поэтому и снег», — сказал синоптик.

Он добавил, что осадки в виде мокрого снега ожидаются 7 и 8 апреля, но они быстро сойдут.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области 6 апреля.

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