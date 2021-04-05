В Самарской области объявили жёлтый уровень опасности из-за непогоды

В Самарской области объявили жёлтый уровень опасности на вторник, 6 апреля.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, скорость восточного ветра составит 7—12 м/с, местами порывы будут достигать 15—18 м/с.

Воздух прогреется до +3...+8 ˚С.

В ночь на среду, 7 апреля, возможны мокрый снег, дождь, в некоторых районах — туман. Днём также вероятны небольшие осадки. Ветер сменит направление на юго-восточное, 3—8 м/с. Температура воздуха составит до +11 °C.

В МЧС призвали проявлять осторожность во время непогоды, по возможности воздержаться от прогулок.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.