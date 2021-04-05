«Аптекарский огород» проведёт Весенний фестиваль цветов с 10 апреля по 31 мая

«Аптекарский огород» проведёт XX Весенний фестиваль цветов с 10 апреля по 31 мая.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Гости сада смогут увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тыс., а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения», — заявили в пресс-службе сада.

Там также отметили, что в основе первоцветного ковра — характерные для средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы.

«Пыльца и нектар первоцветов — практически единственная пища для насекомых ранней весной. Многие эфемероиды занесены в Красную книгу», — рассказали в пресс-службе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги масленичных гуляний.