Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе во вторник, 6 апреля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Ветер ночью южный, 6—11 м/с, днём юго-восточный, 15—17 м/с», — заявили в ведомстве.

В МЧС не исключили возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений, рекламных стендов и щитов, ветхих и малоустойчивых конструкций.

В городе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время составит +2...+4 ˚С, в дневное прогнозируется +12...+14 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.