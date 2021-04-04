Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на следующей неделе

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Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в конце следующей недели ожидаются значительные перепады атмосферного давления.
Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

«Резкая смена воздушных масс на предстоящей неделе будет сопровождаться значительными перепадами атмосферного давления», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, в четверг, 8 апреля, показания барометров рухнут с 740 до 726 мм рт. ст., в пятницу же вырастут до 755 мм рт. ст., а в выходные — до 760 мм рт. ст.

Тишковец добавил, что колебания атмосферного давления будут достигать 14—29 единиц за сутки, что напоминает «барическую пилу» и для метеозависимых людей чревато недомоганием.

«Это примерно то же самое, что и погружение в подземную шахту на глубину 150 м, а потом подъём на уровень московских высоток», — уточнил синоптик.

Ранее Тишковец заявил, что следующие выходные в Москве станут началом фенологической весны.

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