Синоптик спрогнозировал начало весны в Москве в следующие выходные
- РИА Новости
«Благодаря выходу антициклона 10 и 11 апреля уже обойдётся без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха вкупе с тёплым южным ветром усилится до +9...+14 °С, да и ночами уже будет не прохладнее от -1...+4 °С», — сказал он РИА Новости.
По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше +5 °С. Это означает, что следующие выходные станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы.
Вместе с этим Тишковец добавил, что весна наступит ещё и «автомобильная», то есть водителям можно будет начать менять шины.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе тепла в Центральный федеральный округ.