Синоптик спрогнозировал начало весны в Москве в следующие выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что следующие выходные в Москве станут началом фенологической весны.

«Благодаря выходу антициклона 10 и 11 апреля уже обойдётся без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха вкупе с тёплым южным ветром усилится до +9...+14 °С, да и ночами уже будет не прохладнее от -1...+4 °С», — сказал он РИА Новости.

По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше +5 °С. Это означает, что следующие выходные станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы.

Вместе с этим Тишковец добавил, что весна наступит ещё и «автомобильная», то есть водителям можно будет начать менять шины.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе тепла в Центральный федеральный округ.