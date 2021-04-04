Синоптик спрогнозировал начало весны в Москве в следующие выходные

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что следующие выходные в Москве станут началом фенологической весны.
Синоптик спрогнозировал начало весны в Москве в следующие выходные
  • РИА Новости

«Благодаря выходу антициклона 10 и 11 апреля уже обойдётся без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха вкупе с тёплым южным ветром усилится до +9...+14 °С, да и ночами уже будет не прохладнее от -1...+4 °С», — сказал он РИА Новости.

По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше +5 °С. Это означает, что следующие выходные станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы.

Вместе с этим Тишковец добавил, что весна наступит ещё и «автомобильная», то есть водителям можно будет начать менять шины.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе тепла в Центральный федеральный округ.

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