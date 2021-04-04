Названа стоящая перед Россией угроза

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Россия должна принять меры, для того чтобы избежать проблем, грозящих всему миру из-за изменения климата, заявили опрошенные порталом «Газета.ру» специалисты.

«Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений», — заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

По его словам, к 2040 году из-за изменений климата урожайность может снизиться на 20%.

Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин отметил увеличение количества засух в Нижнем Поволжье.

Он отметил, что причиной тому стало глобальное потепление.

Сафонов также призвал уже сейчас работать ад стратегией и механизмами адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям в России.

Ранее стало известно, что всемирный банк намерен увеличить объёмы финансирования поддерживаемых им проектов по борьбе с изменением климата на планете.

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