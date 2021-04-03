Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

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Профессор, один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов скончался на 85-м году жизни.
Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов
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Об этом сообщается на сайте университета.

«Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Любимов был «одним из создателей «Вышки», внёс бесценный вклад в её развитие». Он был первым проректором университета с 1995 года, в 2006-м стал заместителем научного руководителя ГУ ВШЭ. 

«О дате и месте прощания с Львом Любимовым мы сообщим позже», — добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель науки России, профессор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Загвязинский скончался в возрасте 91 года.

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