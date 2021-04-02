Иосиф Пригожин рассказал о праздновании своего дня рождения
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Как рассказал продюсер в беседе с ФАН, праздник пройдёт в семейном кругу.
«Никаких больших праздников. В этот раз пройдёт в узком кругу людей. Дома поздравили, как обычно, хорошо. Также все коллеги по цеху поздравили», — поделился Пригожин.
Как он отметил, основное торжество состоится 17 апреля.
«Большой праздник мы хотим провести 17 апреля на концерте Валерии в «Крокус Сити Холл», — сказал он.
В декабре сайт «Москва 24» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с 75-летием.