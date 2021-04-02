Иосиф Пригожин рассказал о праздновании своего дня рождения

Короткая ссылка
Российский продюсер Иосиф Пригожин в день своего 52-летия рассказал, как его поздравили близкие.
Иосиф Пригожин рассказал о праздновании своего дня рождения
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Как рассказал продюсер в беседе с ФАН, праздник пройдёт в семейном кругу. 

«Никаких больших праздников. В этот раз пройдёт в узком кругу людей. Дома поздравили, как обычно, хорошо. Также все коллеги по цеху поздравили», — поделился Пригожин.

Как он отметил, основное торжество состоится 17 апреля.

«Большой праздник мы хотим провести 17 апреля на концерте Валерии в «Крокус Сити Холл», — сказал он.

В декабре сайт «Москва 24» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с 75-летием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить