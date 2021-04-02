Иосиф Пригожин рассказал о праздновании своего дня рождения

Российский продюсер Иосиф Пригожин в день своего 52-летия рассказал, как его поздравили близкие.

Как рассказал продюсер в беседе с ФАН, праздник пройдёт в семейном кругу.

«Никаких больших праздников. В этот раз пройдёт в узком кругу людей. Дома поздравили, как обычно, хорошо. Также все коллеги по цеху поздравили», — поделился Пригожин.

Как он отметил, основное торжество состоится 17 апреля.

«Большой праздник мы хотим провести 17 апреля на концерте Валерии в «Крокус Сити Холл», — сказал он.

В декабре сайт «Москва 24» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с 75-летием.