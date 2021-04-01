На Финском заливе спасли детёныша тюленя

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории Водоканала в Репино, поступил первый в 2021 году пациент.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

К специалистам обратились сотрудники порта Усть-Луга, которые рассказали, что на берегу Финского залива находится детёныш тюленя.

Выяснилось, что ему от 3,5 до 4 недель. Самец серого тюленя был сильно истощён. В настоящее время он находится на территории центра, его поместили в индивидуальный карантинный бокс. Детёныш останется под присмотром специалистов до тех пор, пока не окрепнет для жизни на воле.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки.