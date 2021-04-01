Эксперт рассказал об использовании виртуальных технологий в музыке

Музыкальный критик Денис Ступников рассказал об использовании виртуальных технологий в музыке, в том числе у группы Gorillaz.

«Она уловила все тенденции, которые уже назревали, но пока ещё находились в андеграунде, и заслуга Gorillaz состоит в том, что они эти тенденции донесли до широкой публики и сделали их трендом, частью массовой культуры», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, коллектив показал, что можно существовать в виртуальном пространстве, оторванном от привычной жизни музыканта.

Что касается виртуальных туров, то их примеры единичны.

«С группой Queen это единственный выход. Фредди Меркьюри умер, замены ему нет, поэтому что же остаётся?» — сказал Ступников.

Если говорить о полной виртуализации, то, по словам эксперта, минус в том, что теряется живая энергетика взаимодействия с публикой.

«И это мы видим на концертах умерших исполнителей, где были использованы голограммы», — добавил он.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги премии «Грэмми».