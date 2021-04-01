Климатолог прокомментировал ситуацию с потеплением в регионах России
- РИА Новости
«Наблюдения показали, что прошлый год был действительно самым тёплым, температура была сильно выше нормы. Особенно тёплыми были зима и осень», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, регионам приходится адаптироваться ко всему.
Как отметил Чернокульский, понятно, что ещё будут холодные зимы, но всё чаще со временем будут приходить и такие, как прошлая.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.