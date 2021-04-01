Лобода сообщила о положительном тесте на коронавирус

Певица Светлана Лобода сообщила, что сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и вынуждена перенести запланированный на 3 апреля концерт в Московской области.

«Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт в «Барвиха Luxury Village» на 16 апреля. Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — написала она в Instagram.

Лобода добавила, что приобретённые билеты будут действительны на новую дату.

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