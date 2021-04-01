Мультфильм школьницы из Можайска победил на всероссийском конкурсе анимации
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Подмосковья.
Конкурс проводился при поддержке студии «Союзмультфильм» и бренда «Коровка из Кореновки».
Работа подмосковной школьницы победила в номинации «Дети от восьми до 13 лет». Теперь Вероника сможет пройти обучение на студии «Союзмультфильм».
Ранее газета «Известия» сообщала о подведении итогов первой перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».