Мультфильм школьницы из Можайска победил на всероссийском конкурсе анимации

Мультфильм девятилетней Вероники Щекочихиной из Можайска вошёл в число победителей всероссийского конкурса анимации.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Подмосковья.

Конкурс проводился при поддержке студии «Союзмультфильм» и бренда «Коровка из Кореновки».

Работа подмосковной школьницы победила в номинации «Дети от восьми до 13 лет». Теперь Вероника сможет пройти обучение на студии «Союзмультфильм».

Ранее газета «Известия» сообщала о подведении итогов первой перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».