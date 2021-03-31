В «Яндексе» попросили не делать приложения компании неудаляемыми

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Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян попросил Samsung и других производителей не делать приложения компании неудаляемыми на выпускаемых ими устройствах. Об этом он написал в своём Facebook.
В «Яндексе» попросили не делать приложения компании неудаляемыми
  • Reuters

Он отметил, что «Яндекс» не просил никого из партнёров делать свои приложения неудаляемыми. 

Также он отметил, что в законе о предустановке российского софта на гаджеты нет требования о неудаляемости.

«Мы обратились в Samsung и к другим вендорам с просьбой не делать так с нашими приложениями — не устанавливать приложения «Яндекса» без возможности удаления», — заявил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Samsung при обновлении системы начала устанавливать на смартфоны пользователей три сервиса «Яндекса», которые нельзя удалить.

В декабре сообщалось, что Минцифры сформировало список из примерно 30 приложений для предустановки на устройства.

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