В «Яндексе» попросили не делать приложения компании неудаляемыми
- Reuters
Он отметил, что «Яндекс» не просил никого из партнёров делать свои приложения неудаляемыми.
Также он отметил, что в законе о предустановке российского софта на гаджеты нет требования о неудаляемости.
«Мы обратились в Samsung и к другим вендорам с просьбой не делать так с нашими приложениями — не устанавливать приложения «Яндекса» без возможности удаления», — заявил он.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Samsung при обновлении системы начала устанавливать на смартфоны пользователей три сервиса «Яндекса», которые нельзя удалить.
В декабре сообщалось, что Минцифры сформировало список из примерно 30 приложений для предустановки на устройства.