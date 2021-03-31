Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные дни.

«В выходные дни погода будет достаточно комфортной, основные неприятности ожидают жителей столичного региона в пятницу, потому что мы будем во власти циклона, который будет проявлять все черты южного. Это значит, что дождя будет достаточно много... Не исключено, что выпадет где-то 25—30% месячной нормы осадков. Для апреля в Москве норма осадков составляет 44 мм», — рассказала Позднякова.

По её словам, температурный фон в выходные будет стабильным.

«Температура воздуха в ночное время будет положительной, в диапазоне +1...+3 °С, дневная температура — +5...+7 °С. В субботу и воскресенье погоду уже будет определять область тыловой части этого циклона. Погода будет облачной с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, а днём местами небольшой дождь. Температура в воздуха в ночные часы -1...+1 °С, по области возможно понижение до -3 °С», — отмечает синоптик.

По её словам, в связи с усилением ветра в субботу погода будет менее комфортной.

«Дневная температура останется на уровне +5...+7 °С. Ветер будет северо-западный, суббота будет менее комфортной из-за ветра 5—10 м/с, в воскресенье ветер немного ослабнет, и температура будет ощущаться как более комфортная», — добавила специалист.

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