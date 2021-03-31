Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в апреле.

«Избыток осадков прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, в северных регионах Уральского федерального округа и на огромной территории — центр Хабаровского края, Якутия, Красноярский край», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он сообщил, что ещё в ряде субъектов, наоборот, ожидается дефицит осадков в апреле.

«На юге европейской России, самый юг Центрального федерального округа, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Ставрополье, Нижняя Волга — здесь прогнозируется дефицит осадков. Дефицит осадков прогнозируется и на севере Красноярского края, и в самых южных районах азиатской части страны: это и Тува, и Забайкалье», — добавил синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России в выходные.