Вильфанд рассказал о погоде в апреле

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в апреле.
Вильфанд рассказал о погоде в апреле
  • РИА Новости

«Избыток осадков прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, в северных регионах Уральского федерального округа и на огромной территории — центр Хабаровского края, Якутия, Красноярский край», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он сообщил, что ещё в ряде субъектов, наоборот, ожидается дефицит осадков в апреле.

«На юге европейской России, самый юг Центрального федерального округа, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Ставрополье, Нижняя Волга — здесь прогнозируется дефицит осадков. Дефицит осадков прогнозируется и на севере Красноярского края, и в самых южных районах азиатской части страны: это и Тува, и Забайкалье», — добавил синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России в выходные.

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