Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России в выходные.

«В пятницу будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5 °С, а в ночь на субботу около от -3 °С до +2 °С, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 °С до -5 °С. Второго апреля дождь, мокрый снег, 3 апреля облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега», — сказал Вильфанд РИА Новости.

По его словам, самая высокая температура будет в четверг: от +7 °С до +13 °С.

«Потом дневные температуры будут до +5... 6 °С», — отметил он.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.