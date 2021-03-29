Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.
Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«1 апреля в европейской части России будет необычно тепло. Очень высокая температура, превысит норму на 12—14 градусов, и это не шутка», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, 31 марта и 1 апреля на смену антициклону придёт циклон, при этом погода будет облачной.

Как отметил Вильфанд, в следующие дни температура окажется на два-три градуса выше нормы.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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