Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.

«1 апреля в европейской части России будет необычно тепло. Очень высокая температура, превысит норму на 12—14 градусов, и это не шутка», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, 31 марта и 1 апреля на смену антициклону придёт циклон, при этом погода будет облачной.

Как отметил Вильфанд, в следующие дни температура окажется на два-три градуса выше нормы.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.