Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

globallookpress.com

«Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — приводятся в Telegram-канале ведомства слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Кроме того, электросетевые организации должны привести в готовность источники аварийного питания. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.