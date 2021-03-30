Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

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Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
  • globallookpress.com

«Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — приводятся в Telegram-канале ведомства слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Кроме того, электросетевые организации должны привести в готовность источники аварийного питания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.

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