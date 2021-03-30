В Ленобласти пройдут субботники на территории музеев и памятников

В Ленинградской области пройдут субботники на территории музеев и памятников.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Мероприятия «Волонтёры культуры» состоятся в Выборге и Тихвине 23 и 30 апреля соответственно. После зимы приведут в порядок территории Анненских укреплений, Начального училища и Дома Лохвицких.

Субботники приурочены к Международному дню памятников и исторических мест. Он отмечается 18 апреля.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге назвали дату общегородского субботника.