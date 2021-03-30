В Ленобласти пройдут субботники на территории музеев и памятников

Короткая ссылка
В Ленинградской области пройдут субботники на территории музеев и памятников.
В Ленобласти пройдут субботники на территории музеев и памятников
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Мероприятия «Волонтёры культуры» состоятся в Выборге и Тихвине 23 и 30 апреля соответственно. После зимы приведут в порядок территории Анненских укреплений, Начального училища и Дома Лохвицких.

Субботники приурочены к Международному дню памятников и исторических мест. Он отмечается 18 апреля.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге назвали дату общегородского субботника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить