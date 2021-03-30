В Севастополе открыли новый туристический веломаршрут
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства города.
«Большая Севастопольская тропа теперь не только для пеших туристов. Мы открыли новый велосипедный маршрут протяжённостью 21 км», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
Трасса рассчитана на велосипедистов с разным уровнем подготовки. На протяжении всего маршрута установлены знаки навигации.
Основная часть велотропы — грунтовка, 6,5 км — асфальт.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.