В Севастополе открыли новый туристический веломаршрут от Балаклавы до села Гончарное.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«Большая Севастопольская тропа теперь не только для пеших туристов. Мы открыли новый велосипедный маршрут протяжённостью 21 км», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Трасса рассчитана на велосипедистов с разным уровнем подготовки. На протяжении всего маршрута установлены знаки навигации.

Основная часть велотропы — грунтовка, 6,5 км — асфальт.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.