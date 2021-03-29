На территории Татарстана объявлено начало пожароопасного сезона

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин установил с 15 апреля начало пожароопасного сезона на территории республики.
На территории Татарстана объявлено начало пожароопасного сезона
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Как сообщает «Реальное время», соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также документом устанавливается перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Среди них Казань, Зеленодольск, Болгар, Тетюши, Высокая Гора, Елабуга и другие.

Также в списке есть территории частных садоводств и детские лагеря летнего отдыха.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что пожароопасный сезон стартовал в Астраханской области, Чеченской Республике и частично в Хабаровском крае.

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