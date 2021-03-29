Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в связи с циклоном

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В понедельник, 29 марта, температура в Петербурге поднимется выше климатической нормы на 6—7 °С из-за пришедшего в город циклона «Рама».
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в связи с циклоном
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня, 29 марта, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тёплый сектор далёкого циклона, центр которого окажется в Норвежском море. Кстати, наши немецкие коллеги назвали его «Рама». Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге ожидается до +11 °С...+13 °С, по Ленинградской области +8 °С...+13 °С. Ветер юго-западный, до 5—10 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью информагентству URA.RU рассказал, что в России в этом году будет «персиковое» лето.

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