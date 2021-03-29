Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в связи с циклоном
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Сегодня, 29 марта, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тёплый сектор далёкого циклона, центр которого окажется в Норвежском море. Кстати, наши немецкие коллеги назвали его «Рама». Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В Петербурге ожидается до +11 °С...+13 °С, по Ленинградской области +8 °С...+13 °С. Ветер юго-западный, до 5—10 м/с.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью информагентству URA.RU рассказал, что в России в этом году будет «персиковое» лето.