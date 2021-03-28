В Москве пока не будут снимать ограничения по заполняемости театров

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Московские власти пока не будут снимать ограничения по заполняемости залов в театрах, заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, для принятия подобного решения необходимо видеть ситуацию на ближайшую перспективу.

«Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято», — цитирует РИА Новости Кибовского.

Он добавил, что на данный момент можно радоваться самой возможности посещения театров.

Ранее директор Театра комедии имени Акимова Алексей Фрадин рассказал о работе в пандемию.

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