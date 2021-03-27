Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Солнечная погода без осадков прогнозируется в Москве в ближайшие четыре дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Солнце будет часто появляться: и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник. Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, существенных осадков в эти дни не прогнозируется.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.