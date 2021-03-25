Синоптики рассказали о потеплении до +12 °С в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Пока весна у нас идёт по плану. По многолетним данным, метеорологическая весна наступает 27 марта, когда среднесуточная температура равняется 0 °С. И дальше уже 28, 29 марта — уже плюсовая среднесуточная температура. Мы как раз к этому сейчас подходим. Ночь ещё прохладная, но день уже «плюсовой». Ночь, которая будет на 26 марта, ещё -2...0 °С, последующие ночи — около 0 °С... Днём уже устойчивый «плюс». В пятницу — +6...+8 °С, в субботу так же. В воскресенье +7...+9 °С, в понедельник +4...+9 °С», — рассказал специалист.

По словам Цыганкова, 30 марта дневная температура составит +5...+10 °С.

«И, предварительно, на 31 марта — температура +7...+12 °С. До 29 марта будет переменная облачность с прояснениями, солнышко будет выглядывать. 30 марта ожидаем подход атмосферного фронта, поэтому переменная облачность, будут небольшие осадки... 31 марта будет тёплая, пасмурная погода с дождём», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 25 марта, ожидается до +8 °С.