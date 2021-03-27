Синоптики прогнозируют аномальное тепло в ряде регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается аномально тёплая погода.
Синоптики прогнозируют аномальное тепло в ряде регионов России
  • globallookpress.com

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области — на 6-7 градусов выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в апреле.

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