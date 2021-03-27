Синоптики прогнозируют аномальное тепло в ряде регионов России
- globallookpress.com
«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области — на 6-7 градусов выше нормы.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в апреле.