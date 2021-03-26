В Петербурге отреставрируют Свято-Троицкий собор
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.
Согласно планам, реставрация пройдёт с 29 марта 2021 года по 15 мая 2022 года.
На время работ вокруг объекта культурного наследия установят временное ограждение.
Собор был построен в 1828—1835 годах. 15 февраля 1867 года в храме писатель Фёдор Достоевский венчался с Анной Сниткиной. В 1938-м храм был закрыт, долгое время там размещались склады. В 2006 году в соборе произошёл пожар, работы по реставрации завершились в 2008-м.
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