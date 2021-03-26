Музыкальный критик назвал ужасным событием смерть Липницкого

Музыкальный критик Андрей Бухарин поделился в беседе с RT воспоминаниями об одном из основателей группы «Звуки Му» Александре Липницком.

«Это, конечно, ужасное событие. Дело в том, что это был человек, который оказал довольно значительное влияние на всё формирование русской рок-музыки. Работал как журналист, делал документальные фильмы об этой эпохе, писал... Мало кто, может быть, знает, что Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Майк Науменко в те — 1980-е — годы, приезжая в Москву на концерты в ещё подпольные времена, ещё до перестройки, останавливались именно у него на Каретном Ряду. Он был одной из тех фигур, которые связывали питерскую и московскую андеграундные рок-сцены, из которых вышли наши какие-то рок-герои. Это очень значительная фигура», — рассказал он.

О смерти одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого стало известно 26 марта.