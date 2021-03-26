Директор Музея имени Андрея Рублёва поделился воспоминаниями о Липницком

Советский и российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублёва Михаил Миндлин поделился в беседе с RT воспоминаниями об одном из основателей группы «Звуки Му», Александре Липницком.

«Он был моим близким другом… Он был человеком, тесно связанным с современной культурой, я с ним общался на протяжении многих лет. Он был частым посетителем Государственного центра современного искусства, который я возглавлял на протяжении всего периода его существования, затем Музея имени Андрея Рублёва, в котором я работаю в настоящее время. Он был другом музея тоже на протяжении многих лет», — рассказал Миндлин.

Он отметил, что Липницкий был близок к Виктору Цою, был другом Бориса Гребенщикова, Артемия Троицкого, стоял у истоков советской рок-культуры.

«В последнее время он устраивал в своей галерее одновременно с выставками русского религиозного искусства на Николиной Горе выставки нонконформистов, художников более позднего времени, работавших в области современного искусства. Человек очень широчайшего круга друзей, музыкантов, литераторов. Он был человеком широчайшего диапазона культуры. При этом он был невероятно коммуникабелен, открыт, толерантен, дружелюбен, обаятелен, искромётен», — подчеркнул собеседник RT.

О смерти одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого стало известно 26 марта.