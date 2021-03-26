Синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду в Челябинской области

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В Челябинске и области 27 марта ожидаются дожди и ветер, сообщают синоптики «Гисметео».
Синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«С 26 по 28 марта на территории Челябинска и области дневные температуры составят порядка 3—6 °С выше нуля. В субботу, 27 марта, ожидаются осадки в виде дождя», — уточнили специалисты.

По прогнозам синоптиков, в выходные челябинцев ожидает ветер с порывами до 11 м/с, который сменится с южного на северный и северо-западный.

В начале апреля возможны повторные снегопады, однако они будут довольно умеренными.

Ранее, как сообщал сайт Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.

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