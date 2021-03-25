В Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории

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В Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.
В Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Работы затронут павильон «Морская башня» и Павильон полярной трубы Михайлова А.А., входящие в ансамбль зданий Главной астрономической обсерватории РАН. Оба находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Ансамбль зданий обсерватории является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

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