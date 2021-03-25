В Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Работы затронут павильон «Морская башня» и Павильон полярной трубы Михайлова А.А., входящие в ансамбль зданий Главной астрономической обсерватории РАН. Оба находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Ансамбль зданий обсерватории является объектом культурного наследия федерального значения.
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