Синоптики сообщили о набухании почек в Московском регионе
- АГН «Москва»
«В Подмосковье начали набухать почки, вегетация начинает пробуждаться. Не могу сказать, что бурно, но это первый щелчок. У нас сегодня температура в Москве была минимальная -1,4 °С, а сейчас уже +10,7 °С, то есть среднесуточные показатели почти +5 °С, а это близко к фенологическому состоянию (+5 °С и выше), когда начинаются процессы пробуждения», — приводит РИА Новости слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова отметила, что погода соответствует тому, чтобы в ближайшее время появились и подснежники.
Ранее синоптики рассказали о потеплении до +12 °С в Москве на следующей неделе.