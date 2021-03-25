Синоптики сообщили о набухании почек в Московском регионе

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Почки на деревьях начали набухать в Московском регионе, подснежники могут распуститься в ближайшее время. Об этом сообщили синоптики.
Синоптики сообщили о набухании почек в Московском регионе
  • АГН «Москва»

«В Подмосковье начали набухать почки, вегетация начинает пробуждаться. Не могу сказать, что бурно, но это первый щелчок. У нас сегодня температура в Москве была минимальная -1,4 °С, а сейчас уже +10,7 °С, то есть среднесуточные показатели почти +5 °С, а это близко к фенологическому состоянию (+5 °С и выше), когда начинаются процессы пробуждения», — приводит РИА Новости слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова отметила, что погода соответствует тому, чтобы в ближайшее время появились и подснежники.

Ранее синоптики рассказали о потеплении до +12 °С в Москве на следующей неделе.

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