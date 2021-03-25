Новый худрук «Гоголь-центра» Агранович рассказал о работе в театре

Новый художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович рассказал о работе в театре.

26 марта исполнится месяц, как Агранович был назначен на должность. В беседе с газетой «Известия» он заявил, что чувствует большую ответственность.

«Пока у нас нет никаких репертуарных изменений. Как только нам будет что сказать, мир об этом сразу узнает — мы всех проинформируем с помощью нашего сайта», — отметил Агранович.

На вопрос, придётся ли пожертвовать каким-то из проектов в связи с назначением, Агранович ответил, что, вероятно, нет.

«Бывают проекты, на которые соглашаешься, потому что тебе надо на что-то жить, на которые идёшь чисто ради денег. По всей видимости, от таких предложений придётся отказываться чаще. Впрочем, это не так страшно, я всегда старался так делать. Но не всегда получалось», — сказал он.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала назначение Аграновича новым худруком «Гоголь-центра».

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.