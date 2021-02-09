Любимова прокомментировала назначение нового худрука в «Гоголь-центре»

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Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала назначение актёра и режиссёра Алексея Аграновича новым худруком «Гоголь-центра».
Любимова прокомментировала назначение нового худрука в «Гоголь-центре»
  • РИА Новости

«То, что Алексей Агранович возглавит театр, — очень радостная новость, мы его от всего сердца поздравляем», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Комментируя конкурсную основу, министр напомнила о ситуации с музеем «Смоленская крепость». По словам Любимовой, кандидатуры не было.

«И, честно говоря, думали, что конкурс так и закончится. И вдруг появляется по конкурсу молодой яркий парень из Костромы Сергей Пиляк: «Хочу переехать в Смоленск». Сейчас он директор музея «Смоленская крепость», мы им очень гордимся», — рассказала министр.

Она добавила, что иногда конкурсная система даёт неожиданные результаты.

Ранее худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram письмо от Департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля.

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