Назначен новый худрук «Гоголь-центра»

Новым художественным руководителем театра «Гоголь-центр» назначен Алексей Агранович, сообщает пресс-служба Департамента культуры Москвы.

«Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя» с 26 февраля 2021 года», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Ранее худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram письмо от Департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля.

В декабре стало известно, что новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначили Сергея Газарова.