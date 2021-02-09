Назначен новый худрук «Гоголь-центра»
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- РИА Новости
«Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя» с 26 февраля 2021 года», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Ранее худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram письмо от Департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля.
В декабре стало известно, что новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначили Сергея Газарова.