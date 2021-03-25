Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.

«Сердечно поздравляю вас с Днём работника культуры. Этот профессиональный праздник объединяет композиторов и музыкантов, актёров, режиссёров, художников, писателей и поэтов, работников музеев и библиотек. Людей ярких и одарённых, которые сохраняют и приумножают уникальное культурное наследие нашей страны», — заявил Мишустин.

Он отметил, что «в России развитию культуры и искусства уделяется серьёзное внимание».

«Яркий пример тому — проведение тематических годов, а также успешная реализация национального проекта «Культура». Всё это помогает открывать новые музеи и театры, даёт возможность жителям разных регионов нашей страны посещать спектакли, выставки, концерты, обучаться в творческих школах», — добавил премьер.

Ранее Мишустин поздравил работников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником.