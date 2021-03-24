В Москве начала работу книжная ярмарка Non/fiction

В Москве начала работу ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

Об этом сообщает ОТР.

«Главный тренд — это книги по саморазвитию. Это книги, которые позволяют изменить в себе какие-то вещи, правильно настроиться», — рассказал Рамиль Фасхутдинов, главный редактор издательства «Бомбора».

Литературные новинки года представят около 300 издательств из 19 стран, передаёт НТВ.

На ярмарке можно найти исторические книги, документалистику, биографии, мемуары, книги о путешествиях, здоровье, еде, медицине. Также работает раздел букинистической литературы и антиквариата.

Ранее сообщалось, что стали известны лауреаты премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год.