Названы лауреаты премии ЦФО в области литературы и искусства за 2020 год

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Стали известны лауреаты премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год.
Названы лауреаты премии ЦФО в области литературы и искусства за 2020 год
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Соискателям предложили представить проекты на тему «Великая Отечественная война 1941—1945 годов в произведениях искусства» в номинациях «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства» и «Театральное искусство».

Лауреатами премии стали президент АНО «Национальный балет «Кострома» Елена Царенко, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов стран СНГ Магдалина Гладкая и актриса Школы современной пьесы, заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева.

В число лауреатов также вошёл Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча».

В декабре 2020 года kp.ru сообщал, что стали известны лауреаты национальной литературной премии «Большая книга» по итогам голосования среди читателей.

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